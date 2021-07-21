В Одессе под домом нашли мертвого мужчину

В Одессе под домом нашли мертвого мужчину

Мужчина выпрыгнул из окна и разбился насмерть.

Сегодня утром, 21 июля, возле жилого дома на улице Академика Королева коммунальщик обнаружил мужчину без признаков жизни.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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По предварительным данным, горожанин выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, в которой временно проживал.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Предварительно сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, 13 июля в Одессе с 14-го этажа выпрыгнул парень. От полученных травм он скончался на месте.

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