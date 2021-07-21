В Одессе под домом нашли мертвого мужчину

Мужчина выпрыгнул из окна и разбился насмерть.
Сегодня утром, 21 июля, возле жилого дома на улице Академика Королева коммунальщик обнаружил мужчину без признаков жизни.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По предварительным данным, горожанин выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, в которой временно проживал.
Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.
Предварительно сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Напомним, 13 июля в Одессе с 14-го этажа выпрыгнул парень. От полученных травм он скончался на месте.