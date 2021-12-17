В Одессе подростки сходили в туалет на памятники умерших и сняли это на камеру

В Одессе подростки сходили в туалет на памятники умерших и сняли это на камеру

Несовершеннолетние пошли на кладбище и снимали видео.

В Одессе подростки на кладбище устроили "вечеринку". Свои развлечения они запечатлели на камеру. Видео попало в Сеть.

Автор ролика заявил, что идет с друзьями на кладбище. Кто-то из них крикнул: "Это твой день".

Несовершеннолетние курили на камеру, матерились, прогуливаясь по кладбищу.

Кульминацией развлечений стал "поход в туалет" на памятники умерших супругов, о чем компания отчиталась в соцсети.

"Извините, что п*** на вас", — подписали они фото.

Напомним, в Харькове подростки распивали алкогольные напитки прямо в вагоне метро и снимали свое веселье на видео.

А в Кривом Роге фанаты местного блоггера во время концерта вылезли на Ханукию и зажгли факел.

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