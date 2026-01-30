- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
В Одессе подростки сняли на видео "изнасилование" кота: детали от полиции
Зоозащитники UAnimals требуют изъять другое животное из семьи подростка, который снимал имитацию насилия над котом.
Одесская полиция установила личности двух подростков, которые сняли процесс имитации изнасилования кота. Юноши в возрасте 16 и 17 лет утверждают, что делали это «ради развлечения» и не намеревались вредить животному.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
Правоохранители 29 января наткнулись в Интернете на видео с публикацией об изнасиловании животного. За несколько часов ювенальные полицейские установили и разыскали присутствующего на видео подростка и его товарища, который все снимал.
Инцидент произошел еще в начале 2025 года дома у 16-летнего парня. Юноша утверждает, что снимал на видео процесс, как его 17-летний приятель имитировал изнасилование своего кота, ради развлечения. По словам парня, они не собирались совершать в отношении животного какие-либо действия сексуального характера.
Родители 16-летнего подростка отметили, что у их кота было больное сердце. Животное лечили в ветеринарном медучреждении. Почти через год кот умер от старости и животное кремировали. Семья сохранила ветеринарные документы, которые будут изучать правоохранители.
Полицейские дальше устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают участников инцидента и их семьи. Решается вопрос о правовой квалификации.
На инцидент также отреагировала зоозащитная организация UAnimals. По ее данным, в семье, где произошел инцидент, остается еще одно животное. Они призвали правоохранителей изъять его.
Напомним, в начале января полиция Киевщины начала проверку по факту жестокого обращения с котенком в Белоцерковском районе. Правоохранители обнаружили в Telegram-канале видео, на котором 18-летняя девушка издевалась над животным и фиксировала это на камеру.