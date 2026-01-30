В Одессе подростки сняли на видео "изнасилование" кота: детали от полиции

Подростки, снявшие на видео процесс имитации изнасилования кота / © Полиция Одесской области

Одесская полиция установила личности двух подростков, которые сняли процесс имитации изнасилования кота. Юноши в возрасте 16 и 17 лет утверждают, что делали это «ради развлечения» и не намеревались вредить животному.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Правоохранители 29 января наткнулись в Интернете на видео с публикацией об изнасиловании животного. За несколько часов ювенальные полицейские установили и разыскали присутствующего на видео подростка и его товарища, который все снимал.

Инцидент произошел еще в начале 2025 года дома у 16-летнего парня. Юноша утверждает, что снимал на видео процесс, как его 17-летний приятель имитировал изнасилование своего кота, ради развлечения. По словам парня, они не собирались совершать в отношении животного какие-либо действия сексуального характера.

Родители 16-летнего подростка отметили, что у их кота было больное сердце. Животное лечили в ветеринарном медучреждении. Почти через год кот умер от старости и животное кремировали. Семья сохранила ветеринарные документы, которые будут изучать правоохранители.

Полицейские дальше устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают участников инцидента и их семьи. Решается вопрос о правовой квалификации.

На инцидент также отреагировала зоозащитная организация UAnimals. По ее данным, в семье, где произошел инцидент, остается еще одно животное. Они призвали правоохранителей изъять его.

