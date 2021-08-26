В Одессе подросток на скутере влетел в иномарку: у парня черепно-мозговая травма и перелом челюсти

В Одессе подросток на скутере влетел в иномарку: у парня черепно-мозговая травма и перелом челюсти

На двухколесном вместе с мальчуганом была девушка.

В Одессе произошла авария с участием скутера и автомобиля полицейских.

ДТП произошло на Дальних Мельницах, пишет Думская.

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Отмечается, что авария произошла вечером 26 августа. На пересечении улиц Святослава Рихтера и туристской столкнулись автомобиль Honda и мопед Honda Lead. Руководил двухколесным парень 2007 года рождения. По информации издания, в легковушке находилось двое сотрудников патрульной полиции: авто принадлежит одному из них.

По предварительной информации, полицейские возвращали слева с Рихтера на Туристскую, а потом в них врезался мопедист, ехавший навстречу по Рихтера. Сообщается, что горел "красный" сигнал светофора. Свидетели рассказывают, что на мопеде также находилась девочка.

Подростка госпитализировали в областную детскую больницу. У него закритв черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый переломом челюсти и многочисленные синяки.

Как сообщалось, в Николаеве, на проспекте Богоявленском, столкнулись мотоцикл и автомобиль "ВАЗ-2108". Пострадали два человека. Как утверждают очевидцы, мотоцикл двигался на очень высокой скорости, поэтому после столкновения двухколесное транспортное средство буквально разорвало на части — от места ДТП он улетел еще примерно на 200 метров.

Преступник, пытавшийся уйти от копов на мотоцикле, выехал на встречку и влетел в припаркованный автомобиль

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