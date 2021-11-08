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В Одессе поезд наехал на женщину: пострадавшая осталась без ног

В Одессе поезд наехал на женщину: пострадавшая осталась без ног

соцмережі

В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

В Одессе на станции Слободской поезд наехал на женщину. В результате чего пострадавшая потеряла обе ноги.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

Как стало известно, ЧП произошло на станции Слободской на спуске Мациевском. Предварительно, там женщина, на вид которой около 55 лет, бросилась под поезд. В результате чего ей отрезало две ноги.

На месте происшествия потерпевшей оказали помощь медики. Женщину госпитализировали в больницу.

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