В Одессе поезд наехал на женщину: пострадавшая осталась без ног

В Одессе поезд наехал на женщину: пострадавшая осталась без ног

В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

В Одессе на станции Слободской поезд наехал на женщину. В результате чего пострадавшая потеряла обе ноги.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

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Как стало известно, ЧП произошло на станции Слободской на спуске Мациевском. Предварительно, там женщина, на вид которой около 55 лет, бросилась под поезд. В результате чего ей отрезало две ноги.

На месте происшествия потерпевшей оказали помощь медики. Женщину госпитализировали в больницу.

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