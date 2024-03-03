В Одессе погибли супруги военные и их 7-месячная дочь: еще двоих детей ищут под завалами

Ночью 2 марта во многоэтажке Одессы во время атаки беспилотников погибла семья военных. Тела Олега и Татьяны Кравец, а также их семимесячной дочери Лизы нашли под завалами, а еще двое детей считают пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на друзей погибшей семьи.

Отмечается, что Олег и Татьяна Кравец познакомились на военной службе. Впоследствии женщина уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью. Погибшая девочка, которой 29 февраля исполнилось семь месяцев, была единственным общим ребенком супругов. У Татьяны было еще трое детей от предыдущего брака. Двух из них, девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату, до сих пор ищут под завалами. Еще одного сына в ту ночь дома не было.

"Он взял ее с тремя детьми. Еще один мальчик, Владимир, остался. Он поехал в Рауховку к дедушке с бабушкой и остался жив. Трое погибли: дочь, общий ребенок, и двое первого брака", — рассказала знакомая семьи Любовь.

По ее словам, погибший Сергей Кравец был последним сыном у родителей, ведь его 27-летний брат Евгений погиб в 2014 году в зоне проведения АТО.

Другая подруга семьи Владислава рассказала, как сотрудники ГСЧС пытались найти кого-то из супругов: "Там, где стиральная машинка и открытая дверь, это их квартира. Там, где они были: спальня, где она спала с Олегом, и с ними Лизочка маленькая "Одна комната вроде и балкон не обвалились. Спасатели залезали туда, звали их, но очевидно, что они не выжили", — говорит женщина.

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