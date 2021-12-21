В Одессе показали украинское аэротакси: пока планируют полеты по одному маршруту (фото)

В Одессе показали украинское аэротакси: пока планируют полеты по одному маршруту (фото)

Четырехместный самолет бизнес-класса развивает скорость до 300 км/ч.

Изготовленные на Одесском авиационном заводе самолеты намерены использовать в качестве воздушного такси.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Сейчас".

Как стало известно во время презентации, пока запланирован только один маршрут — из Одессы в Киев и в обратном направлении. Двухмоторный 4-местный самолет бизнес-класса доставит пассажиров в столицу всего за 2 часа. Его максимальная скорость – до 300 км/ч.

Стоимость услуги такого воздушного такси будет составлять для одного пассажира $300-400 в обе стороны.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал появление национального авиаперевозчика в Украине уже в этом году.

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