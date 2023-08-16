В Одессе поклонница "русского мира" в должности главы банка скрыла более 100 млн грн налога

Должностные лица банковского учреждения в течение двух месяцев умышленно не отражали в отчетности обязательства по налогу на добавленную стоимость.

В Одесской области сообщили о подозрении исполняющей обязанности председателя правления одного из украинских банков в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Из-за ее преступных действий в бюджет не поступило более 102 млн грн.

Об этом сообщили в среду, 16 августа, в Бюро экономической безопасности Украины.

"В ходе следствия установлено, что должностные лица банка в течение двух месяцев умышленно не отражали в отчетности обязательства по налогу на добавленную стоимость", — говорится в сообщении.

Во время проведения обыска в доме подозреваемой оказалось, что глава банка была страстной поклонницей "русского мира".

Главы банка в Одессе объявили подозрение в уклонении от налогов / Фото: Бюро экономической безопасности Украины

В частности, у нее изъяли георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, открытки с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Также изъяты газовые пистолеты, жесткие диски и т.д. Общая сумма изъятого составляет около 600 тысяч грн.

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“На основании собранных доказательств и материалов судебно-экономических экспертиз указанному лицу сообщено о подозрении. Пока решается вопрос об избрании ей меры пресечения”, — сообщили в БЭБ.

В прокуратуре Одесской области уточнили, что уклонение от налогов произошло еще в 2015 году, когда подозреваемая от имени банковского учреждения заключила договоры по отчуждению недвижимого имущества банка без отражения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, в уклонении от налогов подозревают главу "Финбанка" — ликвидированного в 2019 году банковского учреждения, принадлежавшего бюзнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому.

Напомним, в Украине прекратил существование еще один банк. Правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "АКБ "Конкорд" и его ликвидации с 1 августа 2023 года.

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