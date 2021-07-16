В Одессе "покупатели" заманили мужчину в квартиру, где сломали ему челюсть и ограбили

В Одессе "покупатели" заманили мужчину в квартиру, где сломали ему челюсть и ограбили

Пострадавший смог убежать от злоумышленников.

В Одессе, узнав во время общения, что 35-летний горожанин продает один из своих смартфонов, мошенники под предлогом протестировать гаджет заманили мужчину к себе домой. Там его жестоко избили и отобрали три телефона и деньги.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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Со сломанной челюстью и сотрясением головного мозга пострадавший вырвался из рук нападавших, выбежал на улицу и стал звать на помощь. Испугавшись ответственности, правонарушители бросились бежать. По горячим следам правоохранители задержали их в соседнем дворе.

"Фигурантами оказались двое местных жителей, которые уже имеют "опыт" в совершении имущественных преступлений. Вещественные доказательства у мужчин изъяли. Сейчас им объявили подозрение по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины и взяли обоих под стражу. За совершение разбойного нападения задержанным грозит до 10 лет с конфискацией имущества", — отметили в полиции.

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Напомним, под Киевом задержали мошенницу-рекордсменку, которой инкриминируют более 20 преступлений.

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