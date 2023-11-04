В Одессе полицейские пришли к девушкам, которые пренебрежительно говорили об Украине в видеостриме

Нацполиция пришла к девушкам, прославляющим РФ во время эфира в соцсети.

В Одессе правоохранители провели обыски по месту жительства девушек, которые в ночь на 4 ноября во время видеострима, высказывали пророссийские нарративы.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Одесской области.

Сотрудники Нацполиции Одесчины нашли запись видео с пропагандой пророссийского характера во время мониторинга Интернет-сети.

По месту их проживания были проведены обыски. У обеих гражданок изъяли мобильные телефоны. Сейчас с ними работают следователи.

Кроме того, во время обыска по месту проживания одной из девушек полицейские обнаружили полимерный пакетик с растительным веществом зеленого цвета, похожим на каннабис.

Одна из девушек объяснила полицейским, что хотела таким образом собрать лайки на стриме.

"Ну не понимала, не подумала, пьяные были", — заявила фигурантка.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса.

"Событие квалифицировано как пропаганда войны и начато уголовное производство. За это преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ареста сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет", — говорится в сообщении.

Напомним, в США беженка из Украины жестоко избила 3-летнего сына (видео).

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