В Одессе полицейский организовал сеть борделей для иностранцев (фото)

В Одессе разоблачили сеть борделей, организованную местным сотрудником полиции для иностранцев. Правоохранители разоблачили сотрудника полиции и его шестерых подельников, наладивших в центре города работу сети из шести салонов интимных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным ГБР, полицейский использовал свое служебное положение для прикрытия незаконного бизнеса. Вместе с сообщниками он привлек к работе в салонах более 20 женщин от 18 до 45 лет.

"Ориентировалась сеть преимущественно на иностранцев. Стоимость услуг составляла от 500 долларов за ночь, а ежемесячно доходы организаторов нелегального бизнеса составили более 30 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

Задержанный организатор борделя в Одессе.

Деньги за бизнес борделя в Одессе.

Наркотики найдены в борделе Одессы.

Полицейскому и другим участникам группировки сообщено о подозрении в сутенерстве и создании и содержании мест разврата, совершенных с целью наживы, организованной группой (ч. 2 ст. 302 УК Украины, ч. 3 ст. 303 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении полицейского от должности.

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