В Одессе полицейский проскочил на запрещающий сигнал светофора – в ДТП погиб другой водитель

Расследованием аварии занимается ГБР.
В Одессе работник полиции на "Мазде" решил проскочить на запрещающий сигнал светофора и протаранил на перекрестке легковушку KIA.
Об этом 18 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Удар был такой силы, что его 66-летний водитель погиб на месте. 25-летнего копа с травмой головы и грудины забрала "скорая". Также медики провели экспертизу на наличие алкоголя в крови, поэтому следователи ждут ее результаты.
По факту смертельного ДТП следствие ведет Государственное бюро расследований.