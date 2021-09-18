В Одессе полицейский проскочил на запрещающий сигнал светофора – в ДТП погиб другой водитель

В Одессе полицейский проскочил на запрещающий сигнал светофора – в ДТП погиб другой водитель

Расследованием аварии занимается ГБР.

В Одессе работник полиции на "Мазде" решил проскочить на запрещающий сигнал светофора и протаранил на перекрестке легковушку KIA.

Об этом 18 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Удар был такой силы, что его 66-летний водитель погиб на месте. 25-летнего копа с травмой головы и грудины забрала "скорая". Также медики провели экспертизу на наличие алкоголя в крови, поэтому следователи ждут ее результаты.

По факту смертельного ДТП следствие ведет Государственное бюро расследований.

Новости Украины: в Одессе полицейский проскочил на красный свет и протаранил легковушку

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