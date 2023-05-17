В Одессе полицейский требовал деньги у мамы, чей ребенок выпал из окна и погиб: подробности

В Одессе разоблачили сотрудника роты тактически оперативного реагирования Управления патрульной полиции на коррупции. Мужчина, узнав, что у его знакомой погиб маленький сын, выпавший из окна многоэтажки, решил заработать на горе семьи.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Полицейский требовал от женщины $1000 взятки за решение вопросов со следователем о закрытии уголовного производства по факту гибели малыша и не привлечение ее к ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Он был задержан при получении части неправомерных средств в размере $600.

Полицейскому сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Решаются вопросы избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Напомним, в Николаеве арестовали владелицу батута, на котором трагически погиб 4-летний ребенок.

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