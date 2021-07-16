В Одессе полицейского госпитализировали с огнестрельным ранением

Милиционер получил ранение во время учебных стрельб.

Одесский полицейский из-за неосторожного обращения с оружием в тире получил огнестрельное ранение. Как сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, раненого госпитализировали в областную больницу.

По предварительной информации, несчастный случай произошел во время учебно-тренировочных стрельб сотрудников Приморского райотдела Нацполиции. Лейтенант, который работает в отделе кадров, стрелял по мишеням, но в какой-то момент пистолет выпал у него из руки. Пытаясь поймать оружие в воздухе, полицейский нажал на спусковой крючок.

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Со сквозным ранением живота полицейского госпитализировали в областную клиническую больницу. Для оказания помощи раненому вызвали хирургическую бригаду из военного госпиталя, которая имеет опыт работы в зоне ООС.

По данным издания, в семье лейтенанта нет средств на лечение, поэтому начальник областной полиции Олег Бех призвал сотрудников помочь пострадавшему товарищу по службе.

Напомним, ранее в Черкассах 15-летний подросток получил огнестрельное ранение в голову во время тренировки в тире. Его тренера, который допустил упущение, задержали.

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