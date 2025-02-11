В Одессе полиция и неизвестные силой затолкали мужчину в бус — соцсети (видео)

Правоохранители тянули мужчину за руки и ноги по асфальту.

В Одессе полицейские и неизвестные в гражданской одежде силой затолкали мужчину в бус. Против этого выступили прохожие, возникла шарпанина и словесные перепалки.

Об этом сообщают соцсети, в которых появилось соответствующее видео.

В опубликованной 11 февраля информации говорится, что в Одессе в районе рынка "Привоз" полиция вместе с неизвестными лицами затолкала в бус мужчину. Один из неизвестных имел с собой нож.

На видеоролике из Сети видно, как правоохранители тянут мужчину за руки и ноги по асфальту. Им пытаются противостоять прохожие. Слышны крики и брань. В частности, мужчина, которого тянут полицейские, кричит на помощь.

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Между неизвестными лицами и другими присутствующими возникает шарпанина, в частности мужчины отталкивают женщин. Последние пытаются помешать тому, чтобы мужчину все-таки затащили в бус. В конце концов мужчину все же заталкивают в транспорт, после чего полицейские садятся в свой автомобиль и едут с места происшествия.

Заметим, что на месте инцидента также присутствовали мужчины в военной форме, однако на видео видно, что никакие силовые меры они не применяли.

В Одессе полиция и неизвестные силой затолкали мужчину в бус

К слову, народный депутат Федор Вениславский заявил, что в Украине планируется существенно усилить ответственность ТЦК за нарушение прав человека.