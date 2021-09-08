В Одессе полиция нашли родителей, которые били своего ребенка: как их наказали

В Одессе полиция нашли родителей, которые били своего ребенка: как их наказали

Пара объяснила, что ребенок не слушался, потому применили силу.

В Одесской области привлекли к ответственности женщину и ее сожителя, которые накануне издевались над маленьким ребенком.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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После того, как видео с издевательствами над малышом попало в Сеть, правоохранители начали расследование.

Видео, на котором взрослые у подъезда дома и в лифте бьют маленького мальчика, правоохранители обнаружили во время мониторинга Сети.

Правонарушителями оказались 25-летняя мать ребенка и ее 30-летний сожитель. Свой поступок они объяснили тем, что малыш, которому не исполнилось и двух лет, не слушался.

Сотрудники ювенальной превенции провели с мужчиной и женщиной профилактическую беседу и составили на них протоколы по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в ЖМ "Радужный" под Одессой на камеры видеонаблюдения попала семейная пара, которая жестоко обращалась со своей ребенком. После того, как видео попало в Сеть, родителей начали разыскивать полиция и служба по делам детей.

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