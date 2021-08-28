В Одессе полиция задержала полсотни активистов, протестовавших против ЛГБТ-прайда: видео

В Одессе полиция задержала полсотни активистов, протестовавших против ЛГБТ-прайда: видео

Задержание провели после столкновений с полицейскими с применением слезоточивого газа.

Вечером в субботу, 28 августа, в Одессе после завершения ЛГБТ-прайда, против которого протестовали сторонники традиционных семейных ценностей, произошли столкновения активистов с сотрудниками полиции.

Как сообщил журналистам начальник Нацполиции в Одесской области Николай Семенишин, группа молодых людей беспричинно пыталась напасть и нанести телесные повреждения сотрудникам полиции и служащим Нацгвардии. Нападавшие, по словам руководителя одесской полиции, применили слезоточивый газ к правоохранителям.

"По состоянию на сейчас, задержан 51 правонарушитель. 29 правоохранителей получили ожоги глаз от слезоточивого газа, им оказана первая помощь", — сообщил он.

По словам Николая Семенишина действия задержанных квалифицируются по трем статьям УК Украины — угроза и сопротивление сотруднику правоохранительных органов; хулиганство с особой дерзостью и организация массовых беспорядков.

Он также сообщил, что к расследованию этого инцидента привлечены 4 следственно-оперативные группы. "Задокументированы действия каждого правонарушителя", — подчеркнул Семенишин.

В общественной организации "Традиция и порядок", которая проводила акцию протеста против ЛГБТ-прайда у здания городского совета Одессы, опубликовали видео задержания активистов. В организации утверждают, что среди них — лидер организации Богдан Ходаковский.

Напомним, ранее в центре Киева под Офисом президента митинговали представители ЛГБТ-сообщества и их противники.

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