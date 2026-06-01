Украина
В Одессе после атаки дронов пострадали четыре человека (фото)

В результате ночной атаки российских дронов на Одессу пострадали четыре человека, также возникли пожары в двух жилых домах.

Елена Кузьмич
Атака на Одессу

Атака на Одессу / © Facebook / Сергей Лысак

В результате ночной российской атаки на Одессу пострадали четверо местных жителей. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

О последствиях удара сообщил начальник Одесской районной военной администрации Сергей Лысак .

По его словам, в результате вражеского удара также произошло возгорание двух одноэтажных жилых домов. На местах работают спасатели, коммунальные службы, правоохранители и благотворительные организации.

Для помощи пострадавшим жителям развернули оперативные штабы. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Напомним, днем 27 мая российская армия запустила по Украине БПЛА. Под прицелом в очередной раз была Одесса. В городе произошли попадания , стало известно о пострадавших.

