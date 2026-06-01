- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одессе после атаки дронов пострадали четыре человека (фото)
В результате ночной атаки российских дронов на Одессу пострадали четыре человека, также возникли пожары в двух жилых домах.
В результате ночной российской атаки на Одессу пострадали четверо местных жителей. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
О последствиях удара сообщил начальник Одесской районной военной администрации Сергей Лысак .
По его словам, в результате вражеского удара также произошло возгорание двух одноэтажных жилых домов. На местах работают спасатели, коммунальные службы, правоохранители и благотворительные организации.
Для помощи пострадавшим жителям развернули оперативные штабы. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.
Напомним, днем 27 мая российская армия запустила по Украине БПЛА. Под прицелом в очередной раз была Одесса. В городе произошли попадания , стало известно о пострадавших.