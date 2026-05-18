В Одессе после атаки РФ повреждены десятки домов (фото)

Атака на Одессу

Реклама

В Одессе после вражеской атаки зафиксировали повреждение жилищного фонда в двух районах города.

По даннымОдесской городской военной администрации, повреждены четыре многоквартирных и 22 частных дома. На местах развернули оперативные штабы, работают городские службы.

Жителям оказывают необходимую помощь. Также продолжается фиксация повреждений и прием заявлений на оформление материальной помощи по городской программе "Несокрушимая Одесса" и государственной программе Восстановление.

Реклама

Напомним, что ранее сообщалось, что в Одессе в результате ночной атаки российских дронов повреждены жилые дома, лицей и детский сад. Пострадали два человека — 11-летний парень и 59-летний мужчина.

Новости партнеров