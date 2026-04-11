В Одессе после атаки вспыхнули дом и общежитие: что известно
В Одессе в результате вражеской атаки вспыхнули жилой дом и крыша общежития — информации о пострадавших пока нет.
В Одессе в результате вражеской атаки загорелись еще один жилой дом и крыша общежития.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .
Предварительно информация о пострадавших не поступала. Все обстоятельства инцидента пока уточняются.
На месте работают соответствующие службы. Воздушная тревога в регионе продолжается, жителей призывают находиться в укрытиях отбоя.
Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по поселку Балабино в Запорожском районе, в результате чего погиб человек .
Мы ранее информировали, что в Харьковской области в ночь на 8 апреля прозвучала серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников .