В Одессе после атаки вспыхнули дом и общежитие: что известно

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В Одессе в результате вражеской атаки загорелись еще один жилой дом и крыша общежития.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .

Предварительно информация о пострадавших не поступала. Все обстоятельства инцидента пока уточняются.

Реклама

На месте работают соответствующие службы. Воздушная тревога в регионе продолжается, жителей призывают находиться в укрытиях отбоя.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по поселку Балабино в Запорожском районе, в результате чего погиб человек .

Мы ранее информировали, что в Харьковской области в ночь на 8 апреля прозвучала серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников .