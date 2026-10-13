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Категория
Украина
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В Одессе после лечения зубов умер 5-летний мальчик: детали трагедии, врач получил подозрение (видео)

Причиной смерти ребенка в стоматологии Одессы стало аноксическое поражение головного мозга из-за ненадлежащих действий анестезиолога.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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В Одессе полиция сообщила о подозрении врачу-анестезиологу из-за смерти 5-летнего мальчика

В Одессе полиция сообщила о подозрении врачу-анестезиологу из-за смерти 5-летнего мальчика / © Полиция Одесской области

В Одессе полиция сообщила о подозрении врачу-анестезиологу частной стоматологии, халатность которого привела к смерти 5-летнего мальчика. По данным экспертизы, медик не обеспечил надлежащего контроля над дыханием ребенка во время общего наркоза. Теперь 30-летнему врачу грозит до трех лет заключения.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Правоохранители установили, что в ноябре 2025 года мать обратилась в одну из частных стоматологических клиник для лечения зубов у своего маленького сына. По данным полиции, мальчику диагностировали множественный кариес временных зубов и назначили лечение с применением анестезии с искусственной вентиляцией легких.

По информации полицейских, первую процедуру стоматолог и анестезиолог провели без осложнений в декабре прошлого года, а на следующий прием мать привела ребенка в начале января 2026 года. При проведении медицинских манипуляций у маленького пациента произошла остановка кровообращения. Анестезиологу удалось восстановить кровообращение после проведения реанимационных мероприятий.

Из стоматологической клиники мальчика «скорой» доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу. Несмотря на интенсивную терапию, которую проводили медики, через несколько недель ребенок умер.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика находится в прямой причинной связи с аноксическим поражением головного мозга.

«Следствием, в частности, установлено, что во время проведения стоматологического лечения под общей анестезией врач-анестезиолог не принял необходимые меры, чтобы предотвратить попадание жидкости и остатков стоматологических материалов в дыхательные пути ребенка. Кроме того, он не обеспечил надлежащего контроля над дыханием мальчика во время проведения анестезии и не осуществлял необходимого мониторинга уровня углекислого газа. А в дальнейшем несвоевременно установил причину остановки кровообращения и не принял своевременные меры по ее устранению», — говорится в заявлении полиции.

Следователи полиции собрали достаточную доказательную базу, в частности выводы ряда долгосрочных судебных экспертиз, на основании которых сообщили анестезиологу о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей в результате небрежного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия для несовершеннолетнего. Максимальное наказание за такое преступление — до трех лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

Напомним, в Ужгороде умерла 12-летняя девочка, которую доставили в реанимацию без сознания из частной стоматологической клиники. По данным прокуратуры, у ребенка случился анафилактический шок после введения наркоза во время обычного визита к врачу. Полиция изъяла медицинскую документацию, опросила персонал и расследует правонарушения по статьям об умышленном убийстве и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медиками.

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