- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одессе после ночного удара повреждена многоэтажка: есть пострадавшие
В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом, также есть пострадавшие, среди которых маленький ребенок.
В ночь на 17 сентября российские войска нанесли удар по Одессе.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, вражеский удар нанес повреждение многоэтажного жилого дома в Одессе.
Кроме того, в результате атаки пострадали три человека. Среди них — трехлетний ребенок.
Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 17 сентября прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что в ночь на 13 сентября российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом.