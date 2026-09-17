В Одессе после ночного удара повреждена многоэтажка: есть пострадавшие

Последствия атаки в Одессу / © Facebook / Сергей Лысак

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В ночь на 17 сентября российские войска нанесли удар по Одессе.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, вражеский удар нанес повреждение многоэтажного жилого дома в Одессе.

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Кроме того, в результате атаки пострадали три человека. Среди них — трехлетний ребенок.

Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 17 сентября прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в ночь на 13 сентября российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом.

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