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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе после ночного удара повреждена многоэтажка: есть пострадавшие

В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом, также есть пострадавшие, среди которых маленький ребенок.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки в Одессу

Последствия атаки в Одессу / © Facebook / Сергей Лысак

В ночь на 17 сентября российские войска нанесли удар по Одессе.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, вражеский удар нанес повреждение многоэтажного жилого дома в Одессе.

Кроме того, в результате атаки пострадали три человека. Среди них — трехлетний ребенок.

Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 17 сентября прозвучала серия взрывов во время российской атаки баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в ночь на 13 сентября российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом.

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