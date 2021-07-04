В Одессе посреди ночи эвакуировали трехэтажку из-за масштабного пожара

В Одессе посреди ночи эвакуировали трехэтажку из-за масштабного пожара

В огне никто из людей не пострадал.

Этой ночью, 4 июля около половины первого, в Одессе на улице Ковальской на третьем этаже трехэтажки вспыхнула квартира. Из-за этого пришлось эвакуировать на улицу всех жильцов дома, потому что огонь и задымление были сильными.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"Сегодня в половине первого ночи спасатели прибыли на ликвидацию пожара в квартире на 3-м этаже 3-этажного жилого дома на улице Ковальской в городе Одесса. Во время тушения пожара эвакуировано 10 жильцов дома. В 1 час 06 минут пожар локализован и в 1 час 16 минут ликвидирован на площади 20 м2", — отметили в ДСНС.

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Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Огонь полностью уничтожил в квартире кухню, повредил чердачное перекрытие. Ущерб устанавливается.

Вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электросети.

Для тушения огня привлекли семь единиц техники и 22 спасателя.

Напомним, в центре Львова в ночь на субботу, 3 июля, загорелся ночной клуб. Из-за пожара были эвакуированы 300 человек.

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