В Одессе посреди рынка мужчина на глазах у людей зарезал собаку: "Ему кричали, что вы делаете?" (фото)

В Одессе прямо посреди рынка мужчина зарезал собаку. По словам очевидцев, животное вероятно имело владельцев и ничего плохого не сделало живодёру.

Об этом сообщили в полиции Одесской области и зоозащитница Ольга Золотай.

Зоозащитница рассказала, что животное никого не задевало и просто шло. Тогда на собаку напал мужчина. Он перерезал ей горло и пошел дальше. Все это происходило на глазах у посетителей рынка, кричавших нападающему не поступать так.

"На глазах у людей! Он просто проходил мимо чьей-то шедшей собаки взял ее и перерезал горло. С первого раза не получилось и он вернулся во второй раз. Ему кричала девушка: "Что вы делаете?". Он просто швырнул собаку в сторону, вытер нож о себя и ушел", — написала активистка.

Ольга Золотай сообщила, что она сразу прибежала на место и отвезла собаку к ветеринару, однако животное погибло. Активистка отметила, что ей уже известна личность живодера и она по этому поводу обратилась в полицию.

Убитая в Одессе собака. Фото: Ольга Золотой

В полиции Одесской области добавили, что инцидент произошел вечером, 11 сентября, на улице Героев Крут в Хаджибейском районе Одессы.

"Предварительно установлено, что неизвестный мужчина нанес несколько ударов ножом в область шеи животного. А когда прохожие пытались остановить противоправные действия злоумышленника, тот сбежал. От полученных травм собака умерла", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса. Максимальная санкция настоящей статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, умерла собака, которая пострадала от российского обстрела в Сумах.

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