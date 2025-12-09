- Дата публикации
В Одессе посреди улицы убили мужчину - подробности
На Фонтанской дороге в Одессе убили человека прямо посреди улицы.
На Фонтанской дороге в Одессе 9 декабря около 18:00 произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.
Об этом говорится в сообщении главного управления полиции в Одесской области.
«К сожалению, пострадавший погиб на месте происшествия. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении.
