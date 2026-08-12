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В Одессе повреждена квартира в многоэтажке после атаки РФ: что известно
В Одессе в результате атаки повреждена квартира на пятом этаже жилого дома. К моменту удара хозяев дома не было, информации о пострадавших пока нет.
В Одессе в результате атаки повреждена квартира на пятом этаже жилого дома. Предварительно пострадавших нет.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .
По его словам, квартира находится на пятом этаже жилого дома. На момент повреждения хозяев дома дома не было.
По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.
На месте работают оперативные и коммунальные службы. Также развернут оперативный штаб.
Информация о последствиях уточняется.
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