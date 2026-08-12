В Одессе повреждена квартира в многоэтажке после атаки РФ: что известно

Квартира в Одессе / © Facebook / Сергей Лысак

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В Одессе в результате атаки повреждена квартира на пятом этаже жилого дома. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .

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По его словам, квартира находится на пятом этаже жилого дома. На момент повреждения хозяев дома дома не было.

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По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.

На месте работают оперативные и коммунальные службы. Также развернут оперативный штаб.

Информация о последствиях уточняется.

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