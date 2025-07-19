В Одессе пожарные спасают людей из огненной ловушки после атаки России (видео)

Пожар / © ТСН.ua

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В ночь на 19 июля 2025 года Одессу атаковали российские ударные беспилотники - более 20 БпЛА заходило на город с разных сторон.

Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в сообщении в соцсетях.

© из соцсетей

В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Пылает жилая многоэтажка, спасатели спасают людей из огненной ловушки.

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Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия