В Одессе пожарные столкнулись с иномаркой, а затем влетели в киоск: видео

В Одессе пожарные столкнулись с иномаркой, а затем влетели в киоск: видео

Погибших и пострадавших от аварии нет.

В Киевском районе Одессы пожарная машина при выезде на вызов столкнулась с иномаркой и после этого врезалась в киоск. Как известно, спасатели пытались избежать сильного столкновения с легковым автомобилем.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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"Автомобиль ГСЧС с включенными маячками следовал по вызову о пожаре в 9-этажном жилом доме по адресу ул. Ильфа и Петрова, 55. Там произошло возгорание электросчетчика", — рассказали в пресс-службе.

Как сообщается, авария произошла на ул. Вильямса, 50. По предварительной информации, причиной аварии стал легковой автомобиль Hyundai Sonata, который резко начал разворачиваться на перекрестке и фактически перекрыл дорогу. Спасатели успели среагировать и свернули с дороги, чтобы избежать сильного столкновения, в результате чего врезались в киоск.

Погибших и пострадавших нет.

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