Почему не на украинском: в Одессе из-за языкового скандала копа и его руководителя отстранили от работы - видео

Правоохранитель во время конфликта с гражданским устроил спорт поводу русского языка.

В Одессе правоохранителя, устроившего разборки с гражданским мужчиной из-за русского языка, и его руководителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Одесской области.

Событие было зафиксировано на видео, которое правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

В ходе проверки информации было установлено, что инцидент между участковым и гражданином возник, когда тот и еще несколько мужчин были приглашены в отделение полиции из-за появления в общественном месте в пьяном виде.

"Оценка действиям полицейского, его руководителя и еще двум его коллегам, присутствовавшим во время конфликта – оперативному дежурному и помощнику оперативного дежурного, будет дана по результатам расследования", — говорится в сообщении.

Что предшествовало конфликту – неизвестно. Однако на фрагменте опубликованного видео полицейский на русском языке говорит, что "Одесса – это Украина". Но гражданский мужчина настаивает, что тот обязан говорить по-украински и предлагает разобраться на улице без погонов. Полицейский снимает погоны и вместе с неизвестным уходит из помещения. Чем именно завершился конфликт, пока неизвестно.

В Одессе правоохранителя и его руководителя отстранили от работы из-за языкового скандала

Напомним, в Одессе мужчина в военной форме посреди дороги устроил конфликт и угрожал военкоматом другому водителю.

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