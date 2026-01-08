В одном из украинских городов может появиться памятник Трампу: что известно

Памятник Пушкину в Одессе

В Одессе зарегистрировали петицию с предложением демонтировать бюст российского поэта Александра Пушкина на Биржевой площади Приморского бульвара и установить на его месте памятник президенту США Дональду Трампу.

Инициатором обращения стал одессит Тимур Вендин. Петицию опубликовали 8 января на платформе "Социально активный гражданин".

Сбор подписей продлится до 8 апреля 2026 года. На момент публикации новости документ поддержали 14 человек из необходимой тысячи.

Автор инициативы объясняет, что объекты монументального искусства в публичном пространстве должны соответствовать современному общественному контексту и отражать актуальные процессы.

"Общественные пространства могут отражать не только историческое наследие, но и современные ценности, дискуссии и культурные процессы", - отметил Вендин в тексте петиции.

По его мнению, Дональд Трамп является одной из самых влиятельных фигур мировой политики XXI века, оказывающей существенное влияние на международные отношения и глобальный порядок. Установку памятника американскому президенту он предлагает рассматривать как современное артвысказывание и повод для публичной дискуссии.

В то же время инициатор отмечает, что бюст Пушкина не стоит уничтожать. Его предлагают демонтировать и перенести в музей или другое специализированное культурное пространство, чтобы сохранить памятник в соответствующем историческом контексте.