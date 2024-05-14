В Одессе представитель военкомата избил девушку костылем – подробности и реакция ТЦК (видео, фото)

По словам девушки, ее избил именно представитель ТЦК и СП возле отделения полиции.

В Одессе вечером 13 мая представитель областного ТЦК и СП избил костылем 19-летнюю девушку.

Об этом потерпевшая Антонина Токмакова рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, она и трое ее друзей пришли в полицию написать заявление на таксиста, который залил их перцовым баллончиком в лицо.

"Я и три моих знакомых прибыли в отделение полиции Приморского района города Одессы, ул. Греческая 42 писать заявление о ситуации с таксистом. Буквально за полчаса до этого таксист залил нас перцовым баллончыком в лицо, потому что разозлился на то, что сам не увидел количество адресов поездки (их было 4)", – рассказала девушка.

Во время написания заявления в районный отдел полиции с костылем в руках зашел мужчина в военной форме, представившийся сотрудником ТЦК. Он был рядом с полицейскими в момент оформления заявления. Затем он вышел. После того, как заявление было написано, полиция в течение двух часов не выпускала из помещения девушку и ее друзей.

Как отметила Антонина, впоследствии правоохранители отпустили двух 19-летних парней. Третьего оставили в отделении, чтобы отвести в местный ТЦК "разбираться". 19-летняя девушка решила поехать вместе с парнем, на что работники военкомата согласились.

"Я отказалась идти и покидать друга. И вот тут и появляется мужчина с костылем с начала истории, заводя за собой еще двух военных. Они сказали, что моего друга сейчас везут на Канатную 86 "переночевать" и дальше будут "разбираться". Это дословно… С этого момента я поняла – если я скажу, что просто подруга для него, меня сейчас даже слушать не будут. Я сказала полиции и ТКЦ, что я девушка парня, которого хотели увезти и спросила: "Я могу поехать с ним на Канатную?" мне уверенно отвечают "Да!".

Однако после того, как парня посадили в бус, девушку не пустили в машину. Она стала снимать все происходящее.

В этот момент к ней подбежал мужчина в военной форме и ударил ее костылем.

19-летняя девушка после избиения представителем областного ТЦК и СП в Одессе / Фото: Instagram

19-летняя девушка после избиения представителем областного ТЦК и СП в Одессе / Фото: Instagram

После нападения девушка была в больнице и сняла побои.

По ее словам, у нее два рассечения на голове, многочисленные синяки по всему телу и ушиб правой мышцы плеча.

Справка о травмах после избиения/Фото: Instagram

Реакция Одесского ТЦК и СП

В Одесском ТЦК заявили, что начали служебную проверку по этому инциденту.

"В случае выявления и доказывания вины представителей ТЦК и СП они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами для установления реальных обстоятельств", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК требовал необычную взятку за отсрочку от мобилизации — подробности.

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