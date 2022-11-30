В Одессе приняли решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову: что с ними будет

В Одессе решили демонтировать и перенести памятники Екатерине II и Суворову.

В среду, 30 декабря, городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос памятника "Учредителям Одессы" – императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

За снос и перенос памятников проголосовали 43 собравшихся депутата (97,7%).

Как пишет УНИАН, статую императрицы демонтируют и передадут Одесскому художественному музею.

Кроме того, в решении говорится о четырех других скульптурах монумента "Учредителям Одессы", которые являются музейными предметами государственной части Музейного фонда Украины и состоят на учете коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей личных коллекций им. А. В. Блещунова".

Их также демонтируют и передадут в муниципальный музей личных коллекций им. Блещунова.

Протесты против памятника Екатерине II в Одессе

После начала полномасштабной войны России против Украины в Одессе заговорили о демонтаже монумента российской императрице Екатерине II. Активисты начали проводить перформансы с требованием демонтировать его.

В начале ноября в Одессе памятник Екатерине ІІ огородили заграждением, а на скульптуру натянули черный пакет. У мемориала разместили объявления о том, что памятник российской императрице готовят к демонтажу.

В Одессе провели голосование – большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Учредителям Одессы".

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