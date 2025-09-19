В Одессе продается "жилье для смелых": как выглядит квартира за 8 тысяч долларов с сараем и двором

Квартира

В Одессе на продажу был выставлен необычный объект — часть одноэтажного дома, которую риелторы называют «квартирой на земле». Это жилье площадью 30 кв. м стоит 8 тысяч долларов и, по словам продавцов, расположено всего в 20 минутах ходьбы от моря.

Об этом стало известно из видео в TikTok, пишет Оbozrevatel.

В объявлении, опубликованном в TikTok, риелторы отмечают, что состояние квартиры нуждается в капитальном ремонте. Тем не менее, будущему владельцу обещают все необходимые коммуникации: газ, свет, воду, канализацию, а также проект для автономного газового отопления. В дополнение к жилому помещению предлагается сарай и часть двора, где можно обустроить беседку.

Предложение вызвало оживленное обсуждение в соцсетях. Пользователи по-разному оценили жилье: некоторые назвали его сараем или халабудой, а другие считают, что при наличии средств его можно превратить в полноценное жилье или даже построить на этом месте новый дом.

Напомним, украинский рынок аренды жилья остается значительно дешевле по сравнению с Польшей, несмотря на рост цен в течение последнего года. Аналитики отмечают, что в украинских крупных городах можно найти жилье за 400–500 долларов в месяц, в то же время в польских городах за аналогичные условия придется заплатить минимум 800 долларов.

В некоторых регионах Украины стоимость аренды жилья подскочила почти наполовину, а квартиры находят новых жильцов в разы быстрее, чем несколько лет назад.