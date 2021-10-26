В Одессе продавец молотком разбил голову прохожему из-за замечаний о ящиках на тротуаре

В Одессе продавец молотком разбил голову прохожему из-за замечаний о ящиках на тротуаре

Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

В Одессе продавец овощного магазина ударил прохожего молотком по голове из-за замечаний о ящиках на тротуаре. Инцидент произошел на улице Александра Невского.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

56-летний одессит сделал замечание продавцу, поскольку расположенные на тротуаре ящики загораживали проход. Однако продавец решил сразу действовать, а не реагировать на замечания.

"Правонарушитель молотком ударил по голове прохожего, когда тот начал с ним ссору из-за ящиков, размещенных в пешеходной зоне. У пострадавшего медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму", — отметили в полиции.

Фигуранта – 53-летнего выходца из Закавказья – правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания. За преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений ему объявили подозрение по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области к девяти с половиной годам тюрьмы приговорили мужчину, который молотком до смерти забил своего приятеля.

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