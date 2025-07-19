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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе продолжают работу экстренные службы на месте удара РФ (фото)

В Одессе в детском саду рядом с местом атаки обустроили временное убежище для пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Одесса

Одесса / © Facebook/Геннадий Труханов

В Одессе в помещении детского сада, расположенного рядом с местом ликвидации последствий атаки, жителям поврежденных домов предоставляют временное убежище.

Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в сообщении в соцсетях.

Здесь можно получить чай или просто воду.

Экстренные службы, районная администрация и волонтеры Красного Креста продолжают работать. Развернут оперативный штаб.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия

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