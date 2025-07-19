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В Одессе продолжают работу экстренные службы на месте удара РФ (фото)
В Одессе в детском саду рядом с местом атаки обустроили временное убежище для пострадавших.
В Одессе в помещении детского сада, расположенного рядом с местом ликвидации последствий атаки, жителям поврежденных домов предоставляют временное убежище.
Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в сообщении в соцсетях.
Здесь можно получить чай или просто воду.
Экстренные службы, районная администрация и волонтеры Красного Креста продолжают работать. Развернут оперативный штаб.
Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия