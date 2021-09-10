В Одессе прохожие отбили девушку у мужчины, который ее душил удавкой прямо на улице

Мужчина заявил, что это его дочь.

Едва не задушил просто на улице — в Одессе полиция ищет мужчину, который душил девушку на глазах у прохожих. В руках имел палку с петлей, вроде кнута, ее и положил на шею потерпевшей.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не прохожие. Двое мужчин, которые шли мимо, пытались остановить нападающего — отпускать девушку он не хотел. В конце же силой его заставили это сделать.

Девушка ушла, полицию вызывать не захотела. Сам нападающий объяснил, это, мол, его дочь. Почему накинул на нее петлю так и не объяснил.

Видео попало в соцсети, и сейчас личность нападавшего и потерпевшего пытаются установить правоохранители.

Новости Украины: в Одессе ищут мужчину, который душил девушку на глазах у прохожих

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