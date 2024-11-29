В Одессе произошел масштабный пожар в популярном заведении на берегу моря (фото)

Пламя распространилось на площадь около 2 тысяч квадратных метров.

В Одессе почти три часа шла борьба с масштабным пожаром в заведении на берегу моря.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Огонь охватил площадь 2 тысячи квадратных метров, а сильный ветер создавал серьезную угрозу распространения пламени на соседние здания.

"Благодаря оперативной работе пожарных ГСЧС удалось избежать трагедии", — говорится в сообщении.

Последствия пожара в Одессе / Фото: ГСЧС

Последствия пожара в Одессе / Фото: ГСЧС

Последствия пожара в Одессе / Фото: ГСЧС

Последствия пожара в Одессе / Фото: ГСЧС

В общей сложности на месте работали 51 спасатель, которые использовали 10 единиц техники. В настоящее время эксперты продолжают расследование, чтобы установить причину возгорания.

Напомним, в Ровенской области из-за пожара погибли трое детей, младенца удалось спасти.

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