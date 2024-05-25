В Одессе произошла массовая драка с участием гражданских и людей в камуфляже – что говорят в ТЦК (видео)

Массовая драка произошла на открытии клубов в Аркадии.
В Одессе, в курортном районе Аркадия, в ночь на 25 мая произошла массовая драка с участием гражданских и людей в камуфляже. На кадрах также видно полицейских.
Видео стычки распространили местные паблики.
Драка происходила между несколькими десятками людей, на видео также видны мужчины в форме. В Сети начали писать, что в драке якобы участвовали представители местного военкомата.
По данным пабликов, в Аркадии вечером 24 мая было открытие сезона в двух клубах.
Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал событие в городе и отметил, что информация о якобы участии представителей военкомата в столкновении между гражданскими – ложная.
"Официально сообщаем, что эта информация фейковая и распространяется специально для дестабилизации ситуации в стране. Кроме того, правоохранительные органы вообще отрицают информацию о присутствии военнослужащих на массовой схватке, которая произошла между гражданскими в Одессе. Командование Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и подчеркивает важность единства и ответственности в это сверхсложное для нашей страны время", - говорится в сообщении.
Напомним, ТСН.ua собрал громкие истории о смерти мужчин в отделениях ТЦК и СП.
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