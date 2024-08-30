В Одессе произошла потасовка между группой молодчиков, представителями ТЦК и полиции: что известно

В Одесском ТЦК отреагировали на конфликт между военными, полицейскими и гражданскими.

В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на конфликт, который произошел в Пересыпском районе города между военными, полицейскими и гражданскими. Видео конфликта некоторые телеграмм-каналы распространили вечером 29 августа.

Свое официальное сообщение Одесский областной ТЦК и СП обнародовал 30 августа Facebook.

"Отметим, что все военнослужащие ТЦК и СП проходят тщательный инструктаж перед работой в мобильных группах оповещения и не начинают конфликты первыми", — отмечается в сообщении.

В учреждении отметили, что мобильная группа оповещения Пересыпского РТЦК и СП города Одессы во время совместного патрулирования с представителями Национальной полиции обратилась к группе гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы, на что они отреагировали агрессивно и изъявили желание использовать физическую силу против военных.

В ТЦК добавили, что мужчины употребляли алкогольные напитки.

Правоохранителям и военным пришлось сопротивляться, также на место происшествия вызвали дополнительный наряд полиции.

В настоящее время руководство Одесского областного ТЦК и СП выясняет окончательнуые детали конфликта.

Напомним, работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение.

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