В Одессе произошла потасовка между группой молодчиков, представителями ТЦК и полиции: что известно

В Одесском ТЦК отреагировали на конфликт между военными, полицейскими и гражданскими.
В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на конфликт, который произошел в Пересыпском районе города между военными, полицейскими и гражданскими. Видео конфликта некоторые телеграмм-каналы распространили вечером 29 августа.
Свое официальное сообщение Одесский областной ТЦК и СП обнародовал 30 августа Facebook.
"Отметим, что все военнослужащие ТЦК и СП проходят тщательный инструктаж перед работой в мобильных группах оповещения и не начинают конфликты первыми", — отмечается в сообщении.
В учреждении отметили, что мобильная группа оповещения Пересыпского РТЦК и СП города Одессы во время совместного патрулирования с представителями Национальной полиции обратилась к группе гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы, на что они отреагировали агрессивно и изъявили желание использовать физическую силу против военных.
В ТЦК добавили, что мужчины употребляли алкогольные напитки.
Правоохранителям и военным пришлось сопротивляться, также на место происшествия вызвали дополнительный наряд полиции.
В настоящее время руководство Одесского областного ТЦК и СП выясняет окончательнуые детали конфликта.
Напомним, работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение.
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