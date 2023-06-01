В Одессе произошла стрельба, есть погибший и раненые: подробности и фото

На месте происшествия работают следователи и полицейские.

В Одессе в четверг, 1 июня, произошла стрельба. На месте происшествия погиб один человек, еще двое были госпитализированы.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Информация о стрельбе в Одессе появилась после обеда 1 июня. Известно, что из-за инцидента один человек погиб, еще двое были госпитализированы.

Полиция опубликовала фото с автомобилем, где предположительно ехал потерпевший.

Стрельба в Одессе 1 июня – что известно / Фото: Полиция Одесской области

На месте происшествия работают следователи. Причины трагедии устанавливаются.

Напомним, во Львове ученик 8 класса попал в реанимацию из-за стрельбы.

Также в Киевской области мужчина бросил в гостей гранату, погиб 27-летний парень. После этого подозреваемый пытался совершить самоубийство.

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