В Одессе произошла стрельба, есть погибший и раненые: подробности и фото

На месте происшествия работают следователи и полицейские.
В Одессе в четверг, 1 июня, произошла стрельба. На месте происшествия погиб один человек, еще двое были госпитализированы.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Информация о стрельбе в Одессе появилась после обеда 1 июня. Известно, что из-за инцидента один человек погиб, еще двое были госпитализированы.
Полиция опубликовала фото с автомобилем, где предположительно ехал потерпевший.
На месте происшествия работают следователи. Причины трагедии устанавливаются.
Напомним, во Львове ученик 8 класса попал в реанимацию из-за стрельбы.
Также в Киевской области мужчина бросил в гостей гранату, погиб 27-летний парень. После этого подозреваемый пытался совершить самоубийство.
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