В Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе: предполагаемого злоумышленника задержали

В Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе: предполагаемого злоумышленника задержали

Сообщение о стрельбе в правоохранительные органы поступило от администрации заведения.

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в бильярдном клубе по улице Посмитного.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

В результате происшествия огнестрельные ранения получили двое мужчин. Один из них погиб, другой доставлен в больницу.

Сообщение о стрельбе в правоохранительные органы поступило от администрации заведения. Сейчас на месте работают следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт.

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Правоохранители установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие, с мужем проводятся неотложные мероприятия.

npu.gov.ua

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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