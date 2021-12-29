В Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе: предполагаемого злоумышленника задержали

Сообщение о стрельбе в правоохранительные органы поступило от администрации заведения.
Одесские полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в бильярдном клубе по улице Посмитного.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
В результате происшествия огнестрельные ранения получили двое мужчин. Один из них погиб, другой доставлен в больницу.
Сообщение о стрельбе в правоохранительные органы поступило от администрации заведения. Сейчас на месте работают следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт.
Правоохранители установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие, с мужем проводятся неотложные мероприятия.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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