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В Одессе произошло аварийное отключение на подстанции – некоторые районы без света

В Одессе произошло аварийное отключение на подстанции – некоторые районы без света

В Одессе произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций / Фото: УНИАН

В некоторых районах Одессы отключили свет из-за аварии.

В Одессе в воскресенье, 31 марта, в 11:40, произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Временно без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов, а также часть Одесского района области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"В эти минуты ремонтные работы продолжаются. Там, где это возможно, энергетики перезаживят на резерв объекты критической инфраструктуры и дома", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что ориентировочное время восстановления света – в течение нескольких часов.

Напомним, оккупанты ударили по объектам "Укрэнерго" – где есть отключение света.

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