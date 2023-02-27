В Одессе пропал свет, вода и остановился электротранспорт: что случилось

Без света остались почти все районы Одессы и Одесский район.

В Одессе утром 27 февраля после объявления воздушной тревоги пропала электроэнергия почти во всех районах города. Местные жители в Сети также сообщают об отсутствии водоснабжения.

В ДТЭК Одесские электросети объяснили, что произошло аварийное отключение линии. Время восстановления не прогнозируют.

"Случилось аварийное отключение высоковольтной линии. Из-за этого временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. Энергетики начнут выполнять аварийно-восстанавливаемые работы после отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранспорт" отметили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлено движение трамваев и троллейбусов.

Напомним, в Украине 27 февраля "Укрэнерго" не устанавливало лимиты по электроснабжению. Однако графики отключения света будут действовать в регионах, где повреждены сети.

Украина две недели живет без дефицита электроэнергии – почему перестали выключать свет

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