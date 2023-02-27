Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одессе пропал свет, вода и остановился электротранспорт: что случилось

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1850
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одессе пропал свет, вода и остановился электротранспорт: что случилось

Фото: Getty Images

Без света остались почти все районы Одессы и Одесский район.

В Одессе утром 27 февраля после объявления воздушной тревоги пропала электроэнергия почти во всех районах города. Местные жители в Сети также сообщают об отсутствии водоснабжения.

В ДТЭК Одесские электросети объяснили, что произошло аварийное отключение линии. Время восстановления не прогнозируют.

"Случилось аварийное отключение высоковольтной линии. Из-за этого временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. Энергетики начнут выполнять аварийно-восстанавливаемые работы после отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранспорт" отметили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлено движение трамваев и троллейбусов.

Напомним, в Украине 27 февраля "Укрэнерго" не устанавливало лимиты по электроснабжению. Однако графики отключения света будут действовать в регионах, где повреждены сети.

Украина две недели живет без дефицита электроэнергии – почему перестали выключать свет

Украина две недели живет без дефицита электроэнергии – почему перестали выключать свет

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1850
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация