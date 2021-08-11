В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом: люди с цветами стоят в очереди к гробу (фото)

В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом: люди с цветами стоят в очереди к гробу (фото)

Сотни одесситов приносят цветы к зданию Одесского художественного музея.

Сегодня, 11 августа, в Одессе прощаются с художником, директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. Церемония проходит во дворе музея. Прощание с Ройтбурдом продлится до 12:00.

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Корреспондент ТСН.ua сообщает, что люди на прощание шли постоянно. Пришла одесская интеллигенция. К гробу выстроилась длинная очередь друзей и близких художника, его коллег, а также одесситов, которые пришли проститься с ним. На месте дежурили "скорая", муниципальная варта, а также представители ГСЧС.

Думская

Похоронят Ройтбурда на Еврейском кладбище.

Напомним

На 60-м году жизни в воскресенье, 8 августа, умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Успешный художник, чье имя известно всему миру, смог "поднять из руин" Одесский музей, который он получил в запущенном состоянии.

и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Успешный художник, чье имя известно всему миру, смог "поднять из руин" Одесский музей, который он получил в запущенном состоянии. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким и всем поклонникам творчества художника Александра Ройтбурда.

Вечный романтик и провокатор: на 60-м году ушел из жизни выдающийся художник Александр Ройтбурд

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