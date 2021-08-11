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В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом: люди с цветами стоят в очереди к гробу (фото)

В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом: люди с цветами стоят в очереди к гробу (фото)

Думская

Сотни одесситов приносят цветы к зданию Одесского художественного музея.

Сегодня, 11 августа, в Одессе прощаются с художником, директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. Церемония проходит во дворе музея. Прощание с Ройтбурдом продлится до 12:00.

Корреспондент ТСН.ua сообщает, что люди на прощание шли постоянно. Пришла одесская интеллигенция. К гробу выстроилась длинная очередь друзей и близких художника, его коллег, а также одесситов, которые пришли проститься с ним. На месте дежурили "скорая", муниципальная варта, а также представители ГСЧС.

© Думская
Думская

Похоронят Ройтбурда на Еврейском кладбище.

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