В Одессе прошло прощание с убитым активистом Демьяном Ганулом (фото)

Более полутора сотен человек собрались в одесском Соборе Рождества Христова, чтобы попрощаться с активистом.
В Одессе в Соборе Рождества Христова ПЦУ простились с активистом Демьяном Ганулом, чья трагическая гибель стала большим ударом для местной общины.
Об этом сообщило Hromadske.
"Провести Ганула в последний путь собралось более полутора сотен человек. Среди них — военнослужащие, активисты, родственники и горожане", — говорится в сообщении.
На церемонии прощания с Демьяном Ганулом одесситы принесли государственные флаги и красно-черные флаги, оборачивая их вокруг себя как символ памяти.
"Несколько выстрелов были выпущены в голову каждого из нас, кто позволяет себе назвать "русский мир" злом. Каждому украинцу, который хочет быть свободным на своей земле", — сказал в своей речи священник.
На прощании с Демьяном Ганулом его жена Жанна Вознюк поблагодарила всех за поддержку и сказала, что смерть ее мужа — это не только ее собственная потеря, но и огромная потеря для Одессы и Украины, а также "триумф зла".
Напомним, в центре Одессы 14 марта мужчина застрелил общественного активиста и волонтера Демьяна Ганула. Позже глава МВД Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве Демьян Ганул задержан.
ТСН собрал все, что известно о резонансном убийстве и кто такой Демьян Ганул.
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