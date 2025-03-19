В Одессе прошло прощание с убитым активистом Демьяном Ганулом (фото)

Более полутора сотен человек собрались в одесском Соборе Рождества Христова, чтобы попрощаться с активистом.

В Одессе в Соборе Рождества Христова ПЦУ простились с активистом Демьяном Ганулом, чья трагическая гибель стала большим ударом для местной общины.

Об этом сообщило Hromadske.

"Провести Ганула в последний путь собралось более полутора сотен человек. Среди них — военнослужащие, активисты, родственники и горожане", — говорится в сообщении.

На церемонии прощания с Демьяном Ганулом одесситы принесли государственные флаги и красно-черные флаги, оборачивая их вокруг себя как символ памяти.

"Несколько выстрелов были выпущены в голову каждого из нас, кто позволяет себе назвать "русский мир" злом. Каждому украинцу, который хочет быть свободным на своей земле", — сказал в своей речи священник.

Прощание с Демьяном Ганулом

Прощание с Демьяном Ганулом

На прощании с Демьяном Ганулом его жена Жанна Вознюк поблагодарила всех за поддержку и сказала, что смерть ее мужа — это не только ее собственная потеря, но и огромная потеря для Одессы и Украины, а также "триумф зла".

Прощание с Демьяном Ганулом

Напомним, в центре Одессы 14 марта мужчина застрелил общественного активиста и волонтера Демьяна Ганула. Позже глава МВД Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве Демьян Ганул задержан.

ТСН собрал все, что известно о резонансном убийстве и кто такой Демьян Ганул.

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