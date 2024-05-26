В Одессе простились с 4-летней Златой, которую смертельно ранила Россия 29 апреля (фото)

Ребенок получил ранение 29 апреля, когда оккупанты ударили по городу баллистической ракетой, убив еще 7 человек.

В результате атаки РФ на Одессу 29 апреля от нанесенных травм в больнице скончалась маленькая Злата. Сегодня, 26 мая, город простился с 4-летней девочкой.

Об этом сообщают издания "Украинская правда" и фотокорреспондентка "Укринформа".

"Не одевайте темное, мы прощаемся с ангелочком", — написал папа Златы Вячеслав.

Прощание со Златой в Одессе Фото: Нина Ляшонок, Укринформ

Об этом говорилось в его сообщении перед прощанием с девочкой. Он опубликовал в соцсетях видео с призывом не одевать на похороны черные вещи, ведь дочь не любила этот цвет.

Прощание со Златой в Одессе Фото: Нина Ляшонок, Укринформ

Злата была госпитализирована в очень тяжелом состоянии. Почти месяц врачи боролись за ее жизнь. К сожалению, после операции на сердце и комы девочка скончалась.

Прощание со Златой в Одессе Фото: Нина Ляшонок, Укринформ

"Хочу попросить вас, чтобы вы не одевали темное, потому что мы прощаемся с ангелочком, ангел — белый", — написал папа Вячеслав.

Напомним, маленькая Злата пострадала в результате вражеских обстрелов по Одессе 29 апреля. Девочке было всего 4,5 года.

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