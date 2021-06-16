В Одессе просят не выходить из дома и не оставлять транспорт под деревьями: что случилось

Синоптики предупреждают о погодных катаклизмах.

В Одессе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ожидаются грозы, осадки и усиление ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду.

В полиции Одесской области просят горожан ограничить передвижение, а при возможности никуда не выходить и не выезжать в непогоду. Пожилым людям, беременным женщинам и детям правоохранители советуют максимально ограничить пребывание на улице.

"Кроме того, будьте бдительны и не оставляйте транспортные средства под деревьями и линиями электропередач", — добавили в ведомстве.

Украинский гидрометцентр обещает на 16 июня кратковременные дожди почти по всей территории. Только в большинстве западных областей без осадков. Местами регионы накроют град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Украине: дожди с грозами и даже снег - в Днепре бушует непогода

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку