В Одессе проверка документов закончилась стрельбой: что произошло на самом деле (видео)

В местных пабликах Одессы появилось видео инцидента на одной из придомовых территорий. На кадрах зафиксирован спор между гражданскими и группой оповещения ТЦК, блокировка автомобиля и звуки выстрелов. Ситуация мгновенно приобрела резонанс.

В ГУ Национальной полиции Одесской области и Одесском ТЦК официально разъяснили обстоятельства произошедшего.

Конфликт с ТЦК в Одессе: что говорят в полиции

Как сообщили правоохранители, конфликт начался во время проверки документов. Военные обнаружили мужчину, который нарушал правила учета. Когда его попытались увезти в ТЦК, он достал нож и ударил им военнослужащего.

«В настоящее время прохожие начали препятствовать действиям группы оповещения. В частности, они перекрыли выезд с придомовой территории. Военнослужащим ТЦК было применено оружие травматического действия в сторону одного из прохожих. В настоящее время оба пострадавших госпитализированы в больницу с травмами», — рассказали в полиции Одесской области.

В Одесі мобілізація закінчилася стріляниною. / © соцмережі

На месте инцидента продолжают работать правоохранители. Детали происшествия уточняются.

Позиция Одесского областного ТЦК и СП

По сообщению военного ведомства, руководство ТЦК квалифицирует событие как дерзкое вооруженное нападение. По данным военных, нападающий, наслушавшись пропаганды по анонимным каналам, тяжело ранил офицера ВСУ ножом в обе ноги. Сейчас состояние военного критическое, за его жизнь борются врачи.

В ТЦК подчеркивают, что толпа сознательно мешала спасать жизнь истекающего кровью бойца, забрасывая служебный транспорт камнями.

«Несмотря на информирование о тяжелом ранении бойца, толпа блокировала транспорт и препятствовала экстренной эвакуации в больницу. Кадры „экстремального маневрирования“ на видео — это борьба за каждую секунду военной жизни. Речь идет о покушении на убийство при исполнении обязанностей, и все причастные к нападению и беспорядкам понесут суровую уголовную ответственность», — отметили в ТЦК.

Военные также осудили действия админов пабликов, назвав тиражирование дезинформации о «стрельбе» без упоминания о нападении на офицера «в высшей степени цинизма и работой на врага». В настоящее время продолжается установка всех участников инцидента.

Напомним, в Луцке женщина пыталась остановить бус ТЦК, в котором находился ее мобилизованный мужчина. Женщина уцепилась за бус, упала с него и травмировалась.

Также в Одессе местная жительница рассказала, что люди в военной форме силой затащили в бусик ее мужа, а также ее саму вместе с годовалым ребенком.