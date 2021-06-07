В Одессе прямо в центре города подросток напал на женщину и ограбил

Парень следил за жертвой и напал, когда никого не было рядом.

В Одессе ночью на улице Греческой 17 подбежал к женщине и вырвал у нее из рук сумку с деньгами, телефоном и другим имуществом.

Об этом сообщили в ГУНП.

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Оказалось, парень приехал в Одессу из Херсона. Полицейские правонарушителя задержали и изъяли у него часть похищенных вещей. Место нахождения остального имущества устанавливается. Он признался в совершенном. "Увидел, что шла девушка. Проследил за ней, забрал сумку и скрылся", — рассказал он.

Фигуранту инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За ограбление одесситки молодому грозит штраф, общественные работы на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в Дрогобыче Львовской области 27-летний мужчина посреди улицы убил 50-летнего местного жителя. После расправы мужчина ограбил свою жертву.

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