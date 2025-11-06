В Одессе пьяная бабушка до переломов избила трехмесячного внука

Полиция в Одессе объявила подозрение 50-летней женщине, которая избила своего трехмесячного внука / © Полиция Одесской области

Полиция в Одессе сообщила о подозрении 50-летней женщине, которая избила своего трехмесячного внука, находясь в состоянии алкогольного опьянения. У малыша диагностировали перелом ключицы, сотрясение мозга, множественные ушибы и изъяли его из семьи.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Инцидент с избиением младенца в Одессе произошел на прошлой неделе в одной из квартир Пересыпского района. О травмировании мальчика правоохранителям сообщила его 22-летняя мать. Она рассказала, что оставила ребенка под присмотром бабушки, а когда вернулась, заметила на теле сына многочисленные синяки и царапины.

Когда ювенальные полицейские прибыли домой к семье, обнаружили избитого малыша, а также мать и бабушку, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия вызвали «скорую», которая госпитализировала ребенка. По заключению врачей, у мальчика диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, перелом ключицы и травмы головы и конечностей.

Из-за антисанитарных условий и беспорядка в квартире работники ювенальной полиции вместе с представителями службы по делам детей Одесского горсовета провели оценку уровня безопасности ребенка. По результатам проверки решили временно отобрать мальчика и отправить его в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что к избиению причастна 50-летняя бабушка ребенка. Объяснить, как именно внук получил травмы, женщина не смогла, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения.

Сейчас правонарушительнице сообщено о подозрении в умышленном телесном повреждении средней тяжести. За это грозит до трех лет заключения.

Мальчик сейчас проходит лечение. В дальнейшем будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений.

Кроме того, в отношении 22-летней матери полицейские составили административные протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Ей грозит штраф до 1700 грн. Административные материалы будут направлены в суд для принятия решения.

Ранее эта семья не состояла на учете в полиции или службе по делам детей.

Напомним, в Одесской области 26-летняя мать избила своего годовалого сына, в результате чего ребенок умер в больнице. Женщина пыталась скрыть преступление, утверждая, что малыш упал с кровати. Однако полицейские разоблачили обман и установили, что она нанесла ребенку телесные повреждения (ушиб мозга, застарелые переломы) из-за плача.